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Германия выслала российского дипломата: он работал на разведку РФ – Der Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 14:48
Германия выслала российского дипломата: он работал на разведку РФ – Der Spiegel - Фото
Генконсульство России в Мюнхене (фото - Генконсульство России в Мюнхене, Facebook)

Германия выслала из страны и объявила персоной нон грата российского дипломата, который работал на Службу внешней разведки РФ. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

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По данным издания, статус персоны нон грата получил сотрудник генконсульства РФ в Мюнхене. Он был аккредитован как дипломат, однако на самом деле работал на российскую разведку.

Журналисты утверждают, что на этого дипломата немецкие правоохранители вышли в рамках расследования дела Ильнура Нагаева – российского ученого, которого обвиняют в шпионаже за ракетно-космическими технологиями в Германии.

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Марк Сировой
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Германия шпион дипломат спецслужбы РФ консульство России нон грата Ильнур Нагаев
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