Германия выслала российского дипломата: он работал на разведку РФ – Der Spiegel
28.01.2022, 14:48
Генконсульство России в Мюнхене (фото - Генконсульство России в Мюнхене, Facebook)
Германия выслала из страны и объявила персоной нон грата российского дипломата, который работал на Службу внешней разведки РФ. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на свои источники.
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По данным издания, статус персоны нон грата получил сотрудник генконсульства РФ в Мюнхене. Он был аккредитован как дипломат, однако на самом деле работал на российскую разведку.
Журналисты утверждают, что на этого дипломата немецкие правоохранители вышли в рамках расследования дела Ильнура Нагаева – российского ученого, которого обвиняют в шпионаже за ракетно-космическими технологиями в Германии.
- Германия неоднократно становилась полем деятельности российских спецслужб. Например, за убийство в Берлине ветерана чеченской войны Зелимхана Хангошвили пожизненный срок в ФРГ получил киллер ФСБ Вадим Красиков.
- Несмотря на угрозу новой волны российской агрессии против Украины, Германия продолжает не давать оружие Украине и запрещает другим странам поставлять Киеву оружие немецкого производства.
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