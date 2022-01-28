Германия выслала российского дипломата: он работал на разведку РФ – Der Spiegel

Германия выслала из страны и объявила персоной нон грата российского дипломата, который работал на Службу внешней разведки РФ. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

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По данным издания, статус персоны нон грата получил сотрудник генконсульства РФ в Мюнхене. Он был аккредитован как дипломат, однако на самом деле работал на российскую разведку.

Журналисты утверждают, что на этого дипломата немецкие правоохранители вышли в рамках расследования дела Ильнура Нагаева – российского ученого, которого обвиняют в шпионаже за ракетно-космическими технологиями в Германии.

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Марк Сировой

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