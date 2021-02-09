Гибель Коби Брайанта. Причина катастрофы названа официально – дезориентация пилота

Пилот вертолета Sikorsky S-76, во время крушения которого погиб легендарный американский баскетболист Коби Брайант, нарушил правила полета, направив машину в густые облака. Об этом заявили представители службы безопасности США, передает AP.

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Как отмечается, пилот Ара Зобаян, вероятно, был дезориентирован и не мог отличить верх от низа, пришли к выводу следователи Национального совета безопасности на транспорте (NTSB).

Согласно требованиям федеральных стандартов, пилот вертолета обязан поддерживать визуальный контроль во время полета, то есть – должен видеть, куда он летит.

Как отмечается, пилот поступил не так, как его учили, и в результате потерял пространственную ориентацию в густых облаках – состояние, которое может случиться с пилотами в условиях плохой видимости, когда они не могут отличить верх от низа или определить, в какую сторону летит самолет.

Незадолго до авиакатастрофы 26 января 2020 года Зобаян сообщил авиадиспетчерам, что поднимается сквозь облака, а на самом деле вертолет накренился и начал с ускорением снижаться.

По информации следователей, у Зобаяна не было запасного плана полета и он решил не приземляться в ближайшем местном аэропорту, чтобы переждать непогоду.

Вертолет врезался в склон холма в Южной Калифорнии, Зобаян был среди девяти погибших.

По данным NTSB, в период с 2010 по 2019 год произошло 184 авиакатастрофы, вызванной пространственной дезориентацией, в том числе 20 авиакатастроф со смертельным исходом.

Утром 26 января 2020 года возле улиц Лас-Виргенес и Уиллоу-Глен в Калабасасе, штат Калифорния, упал личный вертолет 41-летнего Коби Брайанта Sikorsky S-76. Он врезался в склон холма и загорелся. Погибли все девять человек на борту, которые летели на баскетбольный матч, в том числе 13-летняя дочь Брайанта Джанна.

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Наталия Медведева

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