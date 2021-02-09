UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Гибель Коби Брайанта. Причина катастрофы названа официально – дезориентация пилота

09.02.2021, 20:16
Гибель Коби Брайанта. Причина катастрофы названа официально – дезориентация пилота - Фото
Мурал в Лос-Анджелесе: Коби Брайант и его дочь Джанна (Фото: EPA-EFE/CHRISTIAN MONTERROSA)

Пилот вертолета Sikorsky S-76, во время крушения которого погиб легендарный американский баскетболист Коби Брайант, нарушил правила полета, направив машину в густые облака. Об этом заявили представители службы безопасности США, передает AP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, пилот Ара Зобаян, вероятно, был дезориентирован и не мог отличить верх от низа, пришли к выводу следователи Национального совета безопасности на транспорте (NTSB).

Согласно требованиям федеральных стандартов, пилот вертолета обязан поддерживать визуальный контроль во время полета, то есть – должен видеть, куда он летит. 

Как отмечается, пилот поступил не так, как его учили, и в результате потерял пространственную ориентацию в густых облаках – состояние, которое может случиться с пилотами в условиях плохой видимости, когда они не могут отличить верх от низа или определить, в какую сторону летит самолет.

Незадолго до авиакатастрофы 26 января 2020 года Зобаян сообщил авиадиспетчерам, что поднимается сквозь облака, а на самом деле вертолет накренился и начал с ускорением снижаться.

По информации следователей, у Зобаяна не было запасного плана полета и он решил не приземляться в ближайшем местном аэропорту, чтобы переждать непогоду.

Вертолет врезался в склон холма в Южной Калифорнии, Зобаян был среди девяти погибших.

По данным NTSB, в период с 2010 по 2019 год произошло 184 авиакатастрофы, вызванной пространственной дезориентацией, в том числе 20 авиакатастроф со смертельным исходом.

  • Утром 26 января 2020 года возле улиц Лас-Виргенес и Уиллоу-Глен в Калабасасе, штат Калифорния, упал личный вертолет 41-летнего Коби Брайанта Sikorsky S-76. Он врезался в склон холма и загорелся. Погибли все девять человек на борту, которые летели на баскетбольный матч, в том числе 13-летняя дочь Брайанта Джанна.

Читайте также: Баскетбол. Рекорд Коби Брайанта побили в матче его памяти

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вертолет авиакатастрофа коби брайант
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 