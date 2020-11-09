Глава Генштаба Великобритании предупредил о риске новой мировой войны

Британский генерал Картер говорит, что сейчас мир сейчас является "неопределенным и тревожным местом", он призывает отдавать себе отчет о рисках

Экономические последствия пандемии коронавирусной болезни COVID-19 несут риск эскалации локальных конфликтов и начала новой мировой войны. Об этом в интервью Sky News сказал глава Генштаба Великобритании Ник Картер.

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Он объяснил, что из-за коронакризиса растет региональная напряженность и локальные конфликты могут выйти из-под контроля.

"История может не повторяться, но у нее есть ритм. Если мы посмотрим на прошлый век, то перед обеими мировыми войнами, я думаю это бесспорно, была эскалация, которая привела к просчетам. Это вылилось в войну в таком масштабе, которую, надеюсь, мы никогда не увидим снова", – провел параллель генерал.

Картер считает, что сегодня мир является очень "неопределенным и тревожным местом". На уточняющий вопрос, говорит ли он об угрозе новой мировой войны, генерал ответил:

"Я говорю, что есть риск, и мы должны отдавать себе отчет об этих рисках. И поэтому память важна. Потому что, если вы смотрите на историю, надеюсь, вы выносите урок из этого опыта, что обязательно надо быть очень осторожным с такими типами региональных конфликтов, которые мы видим сегодня", – добавил Картер.

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Марк Сировой

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