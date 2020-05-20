Глава Минобороны Чехии написал в Москву насчет памятника Коневу: его не отдадут

Лубомир Метнар (фото - ЕРА)

Минобороны Чехии не передаст России демонтированный в апреле памятник советскому маршалу Коневу, из-за которого разгорелся дипломатический скандал. Причина в том, пишет Deutsche Welle, что монумент принадлежит не оборонному ведомству, а муниципалитету 6-го района Праги, заявил главы чешского МО Лубомир Метнар в ответе на письмо российского коллеги Сергея Шойгу.

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"Мемориал не является имуществом министерства обороны и не находится на его территории", - пояснили россиянам.

СПРАВКА. Споры о памятнике Коневу шли в Чехии много лет: защитники подчеркивали, что его войска освободили Прагу от сил Третьего рейха в 1945-м и утверждали, что это символ победы над фашизмом, противники указывали на роль Конева в подавлении Венгерского восстания в 1956-м и возможное участие в подавлении Пражской весны 1968-го, и говорили, что это символ советского гнета. В последние годы памятник регулярно подвергался вандализму. Решение о демонтаже приняли в сентябре 2019-го, что вызвало гневную реакцию Москвы.

Более того, добавил Метнар, памятник нельзя классифицировать как военное захоронение.

На попечении МО Чехии - около 4000 советских военных захоронений, на поддержание и реконструкцию которых ежегодно выделяются средства.

В ноябре 2019-го между Чехией и РФ разгорелся дипломатический скандал из-за намерения одного из пражских районов установить памятник власовцам.

24 февраля 2020-го в Праге переименовали площадь перед посольством РФ в честь Немцова.

3 апреля там демонтировали 40-летний памятник Коневу - его перенесли в депозитарий Музея памяти ХХ века.

В РФ открыли дело за снос, а известный прокремлевской позицией президент Чехии Земан выступил против демонтажа.

На месте памятника Коневу хотят поставить памятник освобождению Праги в 1945-м.

23 апреля мэру Праги дали охрану из-за возможных угроз со стороны РФ из-за этого демонтажа.

дали охрану из-за возможных угроз со стороны РФ из-за этого демонтажа. 4 мая инициатор сноса обратился в Еврокомиссию с призывом "осудить" Россию.

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