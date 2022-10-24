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Глава Минобороны Румынии подал в отставку. Он призывал Украину к переговорам с Россией

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24.10.2022, 17:52
Глава Минобороны Румынии подал в отставку. Он призывал Украину к переговорам с Россией - Фото
Василе Дынку (фото — Facebook политика)

В Румынии подал в отставку министр обороны Василе Дынку, который 8 октября заявил, что единственный способ положить конец войне России против Украины – это договариваться с Москвой ("единственным шансом на мир могут быть переговоры с Россией"). Глава Минобороны страны сообщил в Facebook о желании уйти с должности.

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Его аргументация – "невозможность сотрудничества с президентом Румынии, верховным главнокомандующим армией" Клаусом Йоханнисом.

"Считаю необходимым уйти с должности, чтобы никоим образом не наносить ущерба процессам принятия решений и программам, и не блокировать ряд проектов, абсолютно необходимых для оптимального функционирования Минобороны и румынской армии", – написал Дынку.

Какие именно противоречия у него с главой государства, чиновник не уточнил. Ранее, когда Дынку заявил о необходимости переговоров с РФ, Йоханнис подчеркнул, что официальная позиция Румынии и Евросоюза заключается в том, что только Украина будет решать, вести ли ей переговоры с Москвой, и если да, то когда и как.

"Украинцы платят кровью в этой войне, и мы все должны смириться с идеей, что только Украина может решать: когда, как и о чем она ведет переговоры", – сказал глава румынского государства.

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Дынку представлял Социал-демократическую партию в левом коалиционном правительстве Румынии.

Глава СДП Марсель Чолаку заявил, пишет Romania TV, что Дынку был не прав, когда говорил, что переговоры – "единственный шанс" положить конец войне в Украине. По его словам, у министра обороны не может быть "личных мнений и убеждений", и Дынку должен был поговорить с президентом и премьером до того, как выразил позицию.

Глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия, реагируя на заявление Дынку, сказал: Украина готова к переговорам с Западом и только по поводу вступления в НАТО, и Россия в этих переговорах не нужна. 

Євген Пилипенко
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Клаус Йоханнис война отставка переговоры Румыния Василе Дынку
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