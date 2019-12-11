Гонка дронов. Искусственный интеллект проиграл человеку

Дрон

В США в гонках дронов Drone Racing League один из лучших пилотов дронов в мире Габриэль Кохер из Швейцарии выиграл у искусственного интеллекта. Об этом сообщает Naked Science.

Дрон команды MAVLab, который управлялся ИИ, преодолел трассу за 12 секунд, а Кохер за шесть. Между тем организаторы считают, что ИИ смогут побеждать на аналогичных гонках уже через три года.

MAVLab получила "утешительный приз" - $1 млн за самый быстрый дрон, управляемый ИИ.

Ранее появилось первое фото украинско-турецкого боевого дрона Akinci. Иран также показал свои высокоточные ракеты и "умную бомбу".

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