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Гонка дронов. Искусственный интеллект проиграл человеку

Гонка дронов. Искусственный интеллект проиграл человеку - Фото
Дрон
11.12.2019, 09:10

Но организаторы гонок считают, что дроны, которыми управляет искусственный интеллект, будут побеждать на аналогичных соревнованиях уже через три года

В США в гонках дронов Drone Racing League один из лучших пилотов дронов в мире Габриэль Кохер из Швейцарии выиграл у искусственного интеллекта. Об этом сообщает Naked Science

Дрон команды MAVLab, который управлялся ИИ, преодолел трассу за 12 секунд, а Кохер за шесть. Между тем организаторы считают, что ИИ смогут побеждать на аналогичных гонках уже через три года. 

MAVLab получила "утешительный приз" - $1 млн за самый быстрый дрон, управляемый ИИ. 

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искусственный интеллект MAVLab Drone Racing League гонка дронов
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