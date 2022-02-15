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Госдеп просит американцев покинуть Беларусь. Обеспокоены войсками РФ на границе с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2022, 09:27
Госдеп просит американцев покинуть Беларусь. Обеспокоены войсками РФ на границе с Украиной - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Американцев просят "немедленно выехать" из Беларуси и не въезжать в эту страну из-за риска, связанного с наращиванием российских войск вдоль границы с Украиной. Об этом сообщает Госдеп США.

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"В связи с увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной, граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность", – сказано в сообщении.

В Госдепе уточнили, что правительство США сейчас не может оперативно оказать помощь своим гражданам в Беларуси "из-за ограничений в штатном расписании посольства".

Американцев просят быть бдительными и проверять информацию "о политической и военной напряженности в регионе". Также рекомендуют тем, кто сейчас находится в Беларуси, пересматривать варианты экстренного отъезда в случае чрезвычайной ситуации.

Яна Катасонова
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