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"Готов к взаимодействию и контактам с вами". Путин поздравил Байдена с победой на выборах

15.12.2020, 10:42
Владимир Путин (Фото - пресс-служба президента России)

Президент РФ Владимир Путин направил избранному президенту США Джо Байдену поздравительную телеграмму. В ней он пожелал новому главе Соединенных Штатов успехов и выразил надежду на успешное сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.

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Путин отметил, что несмотря на разногласия между их странами, и Россия, и США могут способствовать решению многих глобальных мировых проблем. А также, что совместное сотрудничество, основанное на принципах "равноправия и взаимного уважения", было бы в интересах обеих стран.

"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами", – подчеркнул глава РФ.

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Дарья Мостовая
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