"Готов к взаимодействию и контактам с вами". Путин поздравил Байдена с победой на выборах
15.12.2020, 10:42
Владимир Путин (Фото - пресс-служба президента России)
Президент РФ Владимир Путин направил избранному президенту США Джо Байдену поздравительную телеграмму. В ней он пожелал новому главе Соединенных Штатов успехов и выразил надежду на успешное сотрудничество, сообщает пресс-служба Кремля.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Путин отметил, что несмотря на разногласия между их странами, и Россия, и США могут способствовать решению многих глобальных мировых проблем. А также, что совместное сотрудничество, основанное на принципах "равноправия и взаимного уважения", было бы в интересах обеих стран.
"Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с вами", – подчеркнул глава РФ.
- 7 ноября с победой на выборах в США Джо Байдена поздравил президент Украины Владимир Зеленский.
- Следом Байден получил поздравления от папы Франциска и властей КНДР.
- Путин поздравлять с победой избранного президента не стал. 23 ноября в Кремле заявили, что поздравления от России последуют только по окончанию всех официальных процедур.
Читайте также: Байден: Путин должен выполнять договоренности, Крым – это Украина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии