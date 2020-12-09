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Гражданина РФ в Дании обвинили в шпионаже

09.12.2020, 13:45
Гражданина РФ в Дании обвинили в шпионаже - Фото
Датская служба безопасности (Фото - ЕРА)

Гражданина России, который проживает в Дании и был задержан местными правоохранителями в июле этого года, обвинили в шпионаже. Об этом сообщает Датская служба безопасности и разведки. 

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Обвиняемого подозревают в передаче информации российской разведке, в том числе о датских энергетических технологиях. 

Прокуроры требуют, чтобы россиянина был приговорили к тюремному заключению и депортации из Дании, ему может грозить шесть лет тюрьмы. 

В посольстве России в Дании заявили, что обвинения предъявленные гражданину РФ, это "ошибка", передает Интерфакс. 

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Станислав Стороженко
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