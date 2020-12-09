Гражданина РФ в Дании обвинили в шпионаже
09.12.2020, 13:45
Датская служба безопасности (Фото - ЕРА)
Гражданина России, который проживает в Дании и был задержан местными правоохранителями в июле этого года, обвинили в шпионаже. Об этом сообщает Датская служба безопасности и разведки.
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Обвиняемого подозревают в передаче информации российской разведке, в том числе о датских энергетических технологиях.
Прокуроры требуют, чтобы россиянина был приговорили к тюремному заключению и депортации из Дании, ему может грозить шесть лет тюрьмы.
В посольстве России в Дании заявили, что обвинения предъявленные гражданину РФ, это "ошибка", передает Интерфакс.
- 11 августа Словакия выслала троих российских дипломатов из-за связи с убийством в Берлине.
- 19 августа Норвегия выслала российского дипломата за шпионаж.
- 24 августа Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон грата, его подозревали в промышленном шпионаже.
- В сентябре этого года Болгария предъявила обвинения в шпионаже двум российским дипломатам.
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