Идут в открытую. В Литве задержали рекордное количество нелегалов со стороны Беларуси
Сегодня, 1 августа, границу Литвы перешло рекордное количество нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Об этом сообщает Delfi.
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Как отмечается, нелегальные мигранты из Беларуси идут большими группами.
С полуночи до 13:00 1 августа пограничники задержали 216 нелегалов.
Если поток не уменьшится, до конца этого дня прогнозируют задержание 300-400 человек.
До сегодняшнего дня рекорд был 171 человек за сутки.
Представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сказал, что никакой системы перехода через границу уже нет.
По его словам, если раньше нелегальные мигранты обычно переходили границу ночью и там, где нет видеокамер, то сейчас они идут через все участки и в любое время суток.
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