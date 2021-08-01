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Идут в открытую. В Литве задержали рекордное количество нелегалов со стороны Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2021, 18:51
Идут в открытую. В Литве задержали рекордное количество нелегалов со стороны Беларуси - Фото
Граница между Литвой и Беларусью (Фото: EPA)

Сегодня, 1 августа, границу Литвы перешло рекордное количество нелегальных мигрантов со стороны Беларуси. Об этом сообщает Delfi.

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Как отмечается, нелегальные мигранты из Беларуси идут большими группами.

С полуночи до 13:00 1 августа пограничники задержали 216 нелегалов.

Если поток не уменьшится, до конца этого дня прогнозируют задержание 300-400 человек.

До сегодняшнего дня рекорд был 171 человек за сутки.

Представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сказал, что никакой системы перехода через границу уже нет. 

По его словам, если раньше нелегальные мигранты обычно переходили границу ночью и там, где нет видеокамер, то сейчас они идут через все участки и в любое время суток.

Читайте также: ЕС установил маршрут: по нему в Беларусь летят нелегалы – и их автобусами свозят к Литве

Наталия Медведева
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беларусь мигранты литва
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