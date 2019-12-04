Импичмент Трампа: опубликован доклад с обвинениями

Дональд Трамп (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

Президент США Дональд Трамп призвал иностранное вмешательство, чтобы повысить свои шансы на переизбрание, подорвал национальную безопасность и препятствовал Конгрессу в проведении расследования, говорится в докладе, подготовленном Демократической партией, сообщает Reuters.

На основе доклада Трампу могут быть предъявлены обвинения в рамках процедуры импичмента.

По мнению авторов доклада, Трамп использовал военную помощь Украине и перспективу встречи в Белом доме, чтобы заставить президента Владимира Зеленского начать расследования, политически выгодные Трампу. Речь идет о якобы связи возможного соперника Трампа на выборах Джозефа Байдена с коррупцией в компании Burisma, где работал его сын, а также о конспирологической теории, что Украина якобы вмешивалась в американские выборы 2016 года.

Также Трампа обвиняют в том, что он препятствовал расследованию об импичменте, отказывая в доступе к документам, запрещая свидетелям давать показания и запугивая их.

25 сентября в Конгрессе объявили о начале расследования об импичменте Трампа.

Вчера был опубликован доклад республиканцев, в котором отвергаются все обвинения в адрес президента США.

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