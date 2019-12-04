Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Импичмент Трампа: опубликован доклад с обвинениями

Импичмент Трампа: опубликован доклад с обвинениями - Фото
Дональд Трамп (Фото: Erik S. Lesser/EPA)
04.12.2019, 06:43

На основе доклада демократов президенту США могут быть предъявлены обвинения в рамках процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп призвал иностранное вмешательство, чтобы повысить свои шансы на переизбрание, подорвал национальную безопасность и препятствовал Конгрессу в проведении расследования, говорится в докладе, подготовленном Демократической партией, сообщает Reuters.

На основе доклада Трампу могут быть предъявлены обвинения в рамках процедуры импичмента.

По мнению авторов доклада, Трамп использовал военную помощь Украине и перспективу встречи в Белом доме, чтобы заставить президента Владимира Зеленского начать расследования, политически выгодные Трампу. Речь идет о якобы связи возможного соперника Трампа на выборах Джозефа Байдена с коррупцией в компании Burisma, где работал его сын, а также о конспирологической теории, что Украина якобы вмешивалась в американские выборы 2016 года.

Также Трампа обвиняют в том, что он препятствовал расследованию об импичменте, отказывая в доступе к документам, запрещая свидетелям давать показания и запугивая их.

  • 25 сентября в Конгрессе объявили о начале расследования об импичменте Трампа.
  • Вчера был опубликован доклад республиканцев, в котором отвергаются все обвинения в адрес президента США.

Читайте также: Трамп отказался давать показания Конгрессу по делу об импичменте

Напишите нам
дональд трамп импичмент
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 