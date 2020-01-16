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Ирак не разрешал США возобновить военную операцию - СМИ

Ирак не разрешал США возобновить военную операцию - СМИ - Фото
Военные США в Ираке (Фото: EPA)
16.01.2020, 16:42

Ранее сообщалось, что США и Ирак возобновили операции против ИГ

Ирак не давал одобрения на возобновление военных операций США. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главнокомандующего вооруженных сил Ирака сообщает Sky News Arabia.

Ранее сообщалось, что операции США и Ирака против ИГ были возобновлены.

  • Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит Сулеймани. 
  • 5 января тренировки иракских военных и поддержка операций против ИГ в Ираке со стороны международной коалиции во главе с США были приостановлены
  • В тот же день парламент Ирака потребовал вывода всех иностранных войск с территории страны.

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