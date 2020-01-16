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США и Ирак возобновили операции против ИГ

США и Ирак возобновили операции против ИГ - Фото
ИГИЛ (скриншот из видео)
16.01.2020, 14:28

Ранее они были приостановлены после ликвидации генерала Сулеймани

США и Ирак возобновили совместные операции против террористической организации Исламское государство, которые были приостановлены после ликвидации генерала Касема Сулеймани. Об этом пишет NВC News. 

Чиновники на условиях анонимности сообщили, что Ирак теперь заинтересован в возобновлении операций, которые проводятся с 2015 года, поскольку ИГ взяло под контроль территории Ирака и Сирии. 

5 января тренировки иракских военных и поддержка операций против ИГ в Ираке со стороны международной коалиции во главе с США были приостановлены. Ракетные атаки, в результате которых погибли иракские правоохранители и гражданин США, привели к тому, что силы коалиции полностью сосредоточены на защите иракских баз, принимающих иностранные войска.

  • Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит Сулеймани. 
  • 5 января парламент Ирака потребовал вывода всех иностранных войск с территории страны.

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Исламское государство. ИГ ирак США
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