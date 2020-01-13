Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани

Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)

Иран подаст исковые заявления в международные суды против президента США Дональда Трампа за приказ убить иранского генерала Кассема Сулеймани. Об этом заявил глава судебной власти Ирана Сейед Эбрагим Райси, сообщает Fars.

"Этот вопрос, безусловно, будет решаться в штаб-квартире по правам человека в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и другими органами, и мы должны сделать так, чтобы президент США стал главным подозреваемым…" - сказал Райси, обращаясь к судебным чиновникам в Тегеране.

"Жалоба будет подана, когда он будет при власти в качестве президента США и после этого. Этот вопрос будет решен. Мы не оставим его в покое, он должен предстать перед международным трибуналом", - добавил Райси.