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Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани

Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)
13.01.2020, 17:47

"Мы не оставим его в покое, он должен предстать перед международным трибуналом", - сказал глава судебной власти Ирана

Иран подаст исковые заявления в международные суды против президента США Дональда Трампа за приказ убить иранского генерала Кассема Сулеймани. Об этом заявил глава судебной власти Ирана Сейед Эбрагим Райси, сообщает Fars.

"Этот вопрос, безусловно, будет решаться в штаб-квартире по правам человека в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и другими органами, и мы должны сделать так, чтобы президент США стал главным подозреваемым…" - сказал Райси, обращаясь к судебным чиновникам в Тегеране.

"Жалоба будет подана, когда он будет при власти в качестве президента США и после этого. Этот вопрос будет решен. Мы не оставим его в покое, он должен предстать перед международным трибуналом", - добавил Райси.

  • 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде. Как сообщал Reuters, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны. 
  • Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал отомстить Америке.
  • Трамп заявил, что из-за Сулеймани погибли и получили ранения тысячи американских военных, он также организовал нападение на посольство США в Ираке.

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