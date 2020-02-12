Сенат Италии снял неприкосновенность с друга Путина, будут судить

Маттео Сальвини (фото - ЕРА)

Сенат Италии проголосовал за лишение неприкосновенности бывшего главы МВД Италии, лидера правопопулистской партии Лига Севера Маттео Сальвини. Теперь его могут привлечь к ответственности за отказ принять судно с мигрантами, сообщает ВВС.

Сальвини обвиняется в незаконном удержании 116 человек на судне у берегов Сицилии в течение недели в августе 2019 года.

Итальянский политик неоднократно заявлял, что хочет пойти в суд, чтобы "рассказать миру", что его миграционная политика "спасла десятки тысяч жизней".

"Я абсолютно спокоен и горжусь тем, что я сделал. И я сделаю это снова, как только вернусь в правительство", - сказал Сальвини.

Сенаторы от Лиги Севера покинули зал заседаний, не приняв участия в голосовании.