Из-за войны в Афганистане в Турцию идут новые потоки мигрантов
Из-за нового витка вооруженного противостояния властей Афганистана и Талибана из страны бегут новые беженцы – они следуют через Иран в Турцию. Об этом сообщает The Guardian.
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По данным издания, как минимум 1900 афганцев уже нелегально пересекли границу Турции.
Министерство внутренних дел Турции пытается преуменьшить значение сообщений о новой волне беженцев, пишет The Guardian. Турецкие чиновники заявляют, что видео и фотографии длинных очередей мигрантов, сделанные у границы с Турцией в Иране, не свидетельствуют о том, что беженцы попали в страну.
Afganistan'da, Taliban'ın güç kazanması sonrası on binlerce Afgan uyruklu mülteci ülkelerini terk etmeye başladı. Ülkelerinden yola çıkan mülteci kafileleri, gruplar halinde İran üzerinden Türkiye'ye girmeye başladı. pic.twitter.com/SuWQrfUdai— Ruşen Takva (@RusenTakva) July 11, 2021
Журналисты отмечают, что Турция на 90% завершила работы по установке защитных стен, наблюдательных вышек, прожекторов и датчиков наблюдения вдоль границ с Ираном и Ираком.
- В ноябре 2020-го США начали поэтапный вывод войск из Афганистана, который должен завершиться к концу августа.
- 5 июля 2021-го в Таджикистане сообщили, что через границу к ним бежали от столкновений с талибами 1037 военных Афганистана.
- 6 июля стало известно, что Китай провел переговоры с Талибаном.
- 9 июля талибы заявили, что взяли якобы 85% территории Афганистана.
- WP: Несмотря на вражду, Иран опасается последствий от выхода США из Афганистана.
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