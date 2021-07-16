UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Из-за войны в Афганистане в Турцию идут новые потоки мигрантов

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2021, 16:53
Из-за войны в Афганистане в Турцию идут новые потоки мигрантов - Фото
Иллюстративное фото - LIGA.net

Из-за нового витка вооруженного противостояния властей Афганистана и Талибана из страны бегут новые беженцы – они следуют через Иран в Турцию. Об этом сообщает The Guardian

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По данным издания, как минимум 1900 афганцев уже нелегально пересекли границу Турции. 

Министерство внутренних дел Турции пытается преуменьшить значение сообщений о новой волне беженцев, пишет The Guardian. Турецкие чиновники заявляют, что видео и фотографии длинных очередей мигрантов, сделанные у границы с Турцией в Иране, не свидетельствуют о том, что беженцы попали в страну.

Журналисты отмечают, что Турция на 90% завершила работы по установке защитных стен, наблюдательных вышек, прожекторов и датчиков наблюдения вдоль границ с Ираном и Ираком. 

Читайте также: Десятки тысяч афганцев бегут в США от мести талибов. Их проверяют американские спецслужбы

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Иран беженцы мигранты Турция афганистан талибан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 