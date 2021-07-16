Из-за войны в Афганистане в Турцию идут новые потоки мигрантов

Из-за нового витка вооруженного противостояния властей Афганистана и Талибана из страны бегут новые беженцы – они следуют через Иран в Турцию. Об этом сообщает The Guardian.

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По данным издания, как минимум 1900 афганцев уже нелегально пересекли границу Турции.

Министерство внутренних дел Турции пытается преуменьшить значение сообщений о новой волне беженцев, пишет The Guardian. Турецкие чиновники заявляют, что видео и фотографии длинных очередей мигрантов, сделанные у границы с Турцией в Иране, не свидетельствуют о том, что беженцы попали в страну.

Afganistan'da, Taliban'ın güç kazanması sonrası on binlerce Afgan uyruklu mülteci ülkelerini terk etmeye başladı. Ülkelerinden yola çıkan mülteci kafileleri, gruplar halinde İran üzerinden Türkiye'ye girmeye başladı. pic.twitter.com/SuWQrfUdai — Ruşen Takva (@RusenTakva) July 11, 2021

Журналисты отмечают, что Турция на 90% завершила работы по установке защитных стен, наблюдательных вышек, прожекторов и датчиков наблюдения вдоль границ с Ираном и Ираком.

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