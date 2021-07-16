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Десятки тысяч афганцев бегут в США от мести талибов. Их проверяют американские спецслужбы

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2021, 09:50
Десятки тысяч афганцев бегут в США от мести талибов. Их проверяют американские спецслужбы - Фото
Фото: ЕРА

На фоне вывода американских войск из Афганистана около 20 000 местных жителей опасаются за свою жизнь и жизнь родственников из-за вероятной мести радикальных исламистов Талибана за сотрудничество с иностранцами. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

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Она уточнила, что последние 20 лет многие афганцы работали переводчиками для военных, помогали с разведкой и другими способами, и теперь завалили посольство США просьбами об эвакуации. Документы на выезд подали около половины от упомянутого выше количества.

Эти люди сейчас проходят проверки на безопасность. Еще не прошедшие эту процедуру будут сначала отправлены в третьи страны.

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Как пишет Голос Америки, в общей сложности право на выезд из Афганистана могут получить около 100 000 человек. Власти обещают начать эвакуацию до конца месяца. Людей могут временно разместить на военных базах США.

Флаг Талибана на границе с Пакистаном (фото: ЕРА)

США также рассмотрят заявки семей тех людей, которые сотрудничали с контингентом НАТО. Каким будет максимально возможное число родственников, которым Вашингтон также готов предоставить убежище, неизвестно.

Американские СМИ насчитали около 18 000 афганцев, помогавших войскам США, и еще порядка 53 000 членов их семей. Они надеются получить иммиграционные визы в США.

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Евгений Пилипенко
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Госдепартамент США беженцы афганистан угроза талибан месть Дженнифер Псаки джен псаки
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