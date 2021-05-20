Израиль и ХАМАС наносят новые удары "в ожидании перемирия" – Politico
Накануне анонсированного перемирия ситуация между Израилем и ХАМАС опять обострилась. Об этом сообщает Politico.
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По данным издания, Израиль нанес очередную волну авиаударов по сектору Газа рано утром в четверг, 20 мая. В результате погиб по крайней мере один палестинец, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС, в свою очередь, выпустил несколько ракет, несмотря на все ожидания того, что огонь будет прекращен.
Тем не менее, официальные лица, близкие к переговорам, говорят, что ожидают объявления перемирия в ближайшие 24 часа.
По данным СМИ, официальный представитель египетской разведки заявил, что прекращение огня скорее всего произойдет поздно вечером в четверг, 20 мая, или в начале пятницы, 21-го.
- ООН обвинила Израиль и боевиков Газы в военных преступлениях, но говорит – "силы неравны".
- США призвали Израиль не начинать наземную операцию в секторе. Администрация Байдена ранее направила в регион спецпосланника.
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