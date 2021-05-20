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Израиль и ХАМАС наносят новые удары "в ожидании перемирия" – Politico

20.05.2021, 18:32
Израиль и ХАМАС наносят новые удары
Фото: ЕРА

Накануне анонсированного перемирия ситуация между Израилем и ХАМАС опять обострилась. Об этом сообщает Politico.

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По данным издания, Израиль нанес очередную волну авиаударов по сектору Газа рано утром в четверг, 20 мая. В результате погиб по крайней мере один палестинец, еще несколько человек получили ранения. ХАМАС, в свою очередь, выпустил несколько ракет, несмотря на все ожидания того, что огонь будет прекращен.

Тем не менее, официальные лица, близкие к переговорам, говорят, что ожидают объявления перемирия в ближайшие 24 часа.

По данным СМИ, официальный представитель египетской разведки заявил, что прекращение огня скорее всего произойдет поздно вечером в четверг, 20 мая, или в начале пятницы, 21-го.

СПРАВКА. Новая эскалация Палестина-Израиль началась со стычек палестинцев с силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948-го. Начались стычки израильских арабов и евреев. Из Газы по Израилю запущено уже >3700 ракет (до 540 из них упали в самом секторе). Армия в ответ нанесла ~1000 ударов по сектору. Разрушены >130 зданий, >320 квартир и домов повреждены. Погибли >220 палестинцев и около 10 израильтян.

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Оксана Житнюк
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Цахал Сектор Газы Израиль Египет авиаудар разведка перемирие Палестина
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