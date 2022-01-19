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Известный французский актер Гаспар Ульель умер после несчастного случая в горах

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19.01.2022, 22:23
Известный французский актер Гаспар Ульель умер после несчастного случая в горах - Фото
Гаспар Ульель (фото - EPA)

Французский актер Гаспар Ульель, получивший мировую известность благодаря роли Ива Сен-Лорана в биографическом фильме 2014 года, скончался в среду в возрасте 37 лет от травм в результате несчастного случая в горах. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на заявление его семьи.

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"Гаспар Ульель погиб в результате несчастного случая на лыжах в среду", — говорится в заявлении.

BBC уточняет, что во вторник актер катался на лыжах в регионе Савойя, когда столкнулся с другим человеком.

Он получил тяжелую черепно-мозговую травму и был доставлен по воздуху в больницу в Гренобле, где скончался на следующий день.

Второй лыжник не был госпитализирован. Ведется расследование.

Новость о смерти Ульеля появилась всего через день после того, как в сети был опубликован трейлер сериала Marvel "Лунный рыцарь", в котором актер играет Полуночного человека.

France 24 пишет, что Ульель был одним из самых ярких актеров своего поколения.

Он также известен ролью Ганнибала Лектера в фильме "Ганнибал: Восхождение".

Ульель получил премию Сезар — французский эквивалент Оскара — как лучший актер 2017 года за главную роль в фильме Ксавье Долана "Это всего лишь конец света", в котором он снялся вместе с Марион Котийяр и Леа Сейду. Это был его второй Сезар. Первый он получил в номинации "Самый многообещающий актер" в 2004 году, после появления в драме о Первой мировой войне "Долгая помолвка" вместе с Одри Тоту.

"Французское кино потеряло огромный талант, полный обаяния и энергии", — написал в Twitter министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

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Вадим Ребрина
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