Качиньский покидает правительство Польши: Дуда и Моравецкий приняли мою отставку

Лидер правящей партии Польши Право и Справедливость (ПиС) Ярослав Качиньский покидает в правительстве Польши посты вице-премьера и главы комитета по нацбезопасности и обороне. Об этом он заявил в интервью PAP.

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"Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку", – сказал он.

Он отметил, что его посты в правительстве должен занять министр обороны Мариуш Блащак. Сам же Качинський намерен сосредоточиться на работе в ПиС, чтобы добиться победы на выборах и сохранить власть в руках коалиции Объединенных правых.

Глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик подтвердил уход Качиньского из правительства и сказал, что решение не было неожиданным.

По его словам, Качиньский "уже много месяцев заявлял, что планирует завершить свою миссию", ведь близится цикл выборов – парламентские и местные выборы осенью 2023 года и выборы в Европарламент весной 2024 года.

"Качиньский как лидер политического лагеря решил сосредоточиться на укреплении партии", – объяснил он.

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Марк Сировой

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