Качиньский покидает правительство Польши: Дуда и Моравецкий приняли мою отставку
Лидер правящей партии Польши Право и Справедливость (ПиС) Ярослав Качиньский покидает в правительстве Польши посты вице-премьера и главы комитета по нацбезопасности и обороне. Об этом он заявил в интервью PAP.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку", – сказал он.
Он отметил, что его посты в правительстве должен занять министр обороны Мариуш Блащак. Сам же Качинський намерен сосредоточиться на работе в ПиС, чтобы добиться победы на выборах и сохранить власть в руках коалиции Объединенных правых.
Глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик подтвердил уход Качиньского из правительства и сказал, что решение не было неожиданным.
По его словам, Качиньский "уже много месяцев заявлял, что планирует завершить свою миссию", ведь близится цикл выборов – парламентские и местные выборы осенью 2023 года и выборы в Европарламент весной 2024 года.
"Качиньский как лидер политического лагеря решил сосредоточиться на укреплении партии", – объяснил он.
- Качинський регулярно поддерживает Украину. Он одним из первых среди европейских политиков приехал в Киев после широкмасштабного вторжения РФ.
- Также Качиньский предлагал ввести в Украину миротворцев НАТО, хотя эта идея и не нашла поддержки у президента Владимира Зеленского. Кроме того, он критиковал за связи с Россией Венгрию и Германию.
Читайте также: Избегание Западом войны делает нас слабее, Россия не уважает никакие ценности – Качиньский
Комментарии