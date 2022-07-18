UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кадр дня. Семья убитого оккупанта в 4500 км в Сибири на кухне с холодильником из Украины

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 11:06
Кадр дня. Семья убитого оккупанта в 4500 км в Сибири на кухне с холодильником из Украины - Фото
Скриншот

В сюжете об убитом на войне российском оккупанте его семья дома, в 4500 км от Украины, сетует на невыплату им компенсацию за его смерть на фоне холодильник с наклейкой "2 роки. Повна гарантія!"

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сюжет под названием "Денег дали только на гроб и памятник" выстроен вокруг семьи уничтоженного на второй день полномасштабного вторжения в Украину военнослужащего армии России Ильи Василенко.

Действия происходят в рабочем поселке Чунский в Иркутской области РФ: это Сибирь, относительно недалеко от Монголии на юге.

Родственники Василенко сетуют, как российские власти не выплатили им компенсацию за его смерть. В какой-то момент на кухне, где берут интервью, открывают холодильник Beko, а на его дверце – наклейка гарантии на два года на украинском языке.

Кадр дня. Семья убитого оккупанта в 4500 км в Сибири на кухне с холодильником из Украины

С первых дней тотального вторжения в Украину российские войска совершают на захваченной территории военные преступления и отличаются массовым мародерством: выносят из домов украинцев все – от техники, унитазов и ковров до б/у кроссовок и нижнего белья.

Кадр дня. Семья убитого оккупанта в 4500 км в Сибири на кухне с холодильником из Украины

Читайте также: Глава Сумской ОВА: Россияне бросили трупы своих орков. Зато вывезли унитазы и живых телят

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армия России война оккупанты мародерство Чунский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 