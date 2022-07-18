Кадр дня. Семья убитого оккупанта в 4500 км в Сибири на кухне с холодильником из Украины

В сюжете об убитом на войне российском оккупанте его семья дома, в 4500 км от Украины, сетует на невыплату им компенсацию за его смерть на фоне холодильник с наклейкой "2 роки. Повна гарантія!"

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Сюжет под названием "Денег дали только на гроб и памятник" выстроен вокруг семьи уничтоженного на второй день полномасштабного вторжения в Украину военнослужащего армии России Ильи Василенко.

Действия происходят в рабочем поселке Чунский в Иркутской области РФ: это Сибирь, относительно недалеко от Монголии на юге.

Родственники Василенко сетуют, как российские власти не выплатили им компенсацию за его смерть. В какой-то момент на кухне, где берут интервью, открывают холодильник Beko, а на его дверце – наклейка гарантии на два года на украинском языке.

С первых дней тотального вторжения в Украину российские войска совершают на захваченной территории военные преступления и отличаются массовым мародерством: выносят из домов украинцев все – от техники, унитазов и ковров до б/у кроссовок и нижнего белья.

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Евгений Пилипенко

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