Каждые 15 секунд от нового коронавируса умирает человек – Reuters

Украина с вчерашним антирекордом выявленных случаев болезни может войти в топ-20 стран по этому показателю

Только официальное число умерших во всем мире от нового коронавируса превысило 700 000 человек, при этом расчеты Reuters по данным за последние две недели показывают: в среднем каждые 24 часа от COVID-19 умирают около 5900 больных.

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Это равняется 247 людям в час или одной жертве SARS-CoV-2 каждые 15 секунд.

США по-прежнему лидируют по числу умерших от "короны". За ними идут Бразилия, Индия и Мексика, которая по этому показателю недавно опередила наиболее пострадавшую от вируса страну Европы – Британию.

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"Даже в тех частях мира, которые, казалось бы, сдерживали распространение вируса, недавно были зафиксированы однодневные рекорды по новым случаям. Это свидетельствует о том, что битва еще далека от завершения", - пишет агентство.

4 августа в Украине диагностировали коронавирусную болезнь у 1271 человека, 293 пациента госпитализировали: это рекордные показатели с начала эпидемии в стране.

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Евгений Пилипенко

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