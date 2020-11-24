Карантин на праздники. В ВОЗ предупредили о возможных рисках локдауна на Рождество

В странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией с коронавирусом следует сохранить карантинные ограничения на рождественские праздники, но они также могут повлечь негативные социальные последствия. Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Майк Райан, передает DW.

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"Если в стране нет необходимой инфраструктуры, и власти не в состоянии отслеживать контакты заразившихся людей и изолировать их, то послабления приведут к резкому росту числа заражений", – объяснил он необходимость сохранения ограничений.

Райан отметил, что пока власти могут полагаться лишь на прогнозы, так как нет научной формулы, которая предсказала бы результат послаблений на праздники. Он также признал, что жесткий карантин на Рождество может привести к негативным последствиям.

"Если людям не дадут возможности встречаться, у многих это вызовет уныние и подавленное состояние, что может привести к "усталости от ограничительных мер" и, возможно, последующему протесту против них", – объяснил сотрудник ВОЗ.

11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня, оставив работать по субботам и воскресеньям только аптеки, продуктовые и АЗС. Президент Владимир Зеленский 23 ноября сказал, что это дает результаты и удается сдерживать прогнозируемых рост заболеваемости.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине разрабатывается план введения жесткого карантина. Однако это пока "план Б" – на случай, если не сработает карантин выходного дня.

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Марк Сировой

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