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04.06.2019, 13:18

"Казненные" дипломаты КНДР живы, но есть нюанс - CNN

"Казненные" дипломаты КНДР живы, но есть нюанс - CNN - Фото
Ким Ён Чхоль (фото - ЕРА)

Первый замглавы КНДР Ким Ён Чхоль, утверждает источник, не был расстрелян, а "тихо сидел в своем кабинете и писал объяснительные с самокритикой"

Спецпредставитель КНДР по делам США Ким Ён Чхоль, которого по данным южнокорейского издания якобы казнили за фиаско с переговорами в Ханое, жив. Об этом, со ссылкой на источники, сообщил канал CNN.

Тем не менее, этот чиновник арестован и находится под следствием по той же причине: провал саммита США-КНДР. Под стражей также удерживают и переводчика высшего лидера страны Ким Чен Ына Ким Сон Хе.

По данным канала, Ким Ён Чхоля не отстранили от власти и не сослали в трудовой лагерь для "политических". 

Крупнейшая газета Южной Кореи "Чосон ильбо" сообщила ранее, что северокорейских топ-чиновников, причастных к саммиту, либо казнили, либо сослали на каторгу.

На втором саммите США-КНДР стороны собирались подписать декларацию о ядерном разоружении Корейского полуострова, но встреча закончилась досрочно и безрезультатно.

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Теги: Ханой, ким чен ын, кндр, казнь, Ким Ён Чхоль
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