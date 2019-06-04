"Казненные" дипломаты КНДР живы, но есть нюанс - CNN

Ким Ён Чхоль (фото - ЕРА)

Спецпредставитель КНДР по делам США Ким Ён Чхоль, которого по данным южнокорейского издания якобы казнили за фиаско с переговорами в Ханое, жив. Об этом, со ссылкой на источники, сообщил канал CNN.

Тем не менее, этот чиновник арестован и находится под следствием по той же причине: провал саммита США-КНДР. Под стражей также удерживают и переводчика высшего лидера страны Ким Чен Ына Ким Сон Хе.

По данным канала, Ким Ён Чхоля не отстранили от власти и не сослали в трудовой лагерь для "политических".

Крупнейшая газета Южной Кореи "Чосон ильбо" сообщила ранее, что северокорейских топ-чиновников, причастных к саммиту, либо казнили, либо сослали на каторгу.

На втором саммите США-КНДР стороны собирались подписать декларацию о ядерном разоружении Корейского полуострова, но встреча закончилась досрочно и безрезультатно.