Кибератака на трубопровод в США. Компания не намерена платить хакерам – Reuters

Компания Colonial Pipeline не планирует платить выкуп хакерам, и в течение нескольких дней рассчитывает восстановить работу крупнейшего трубопровода в США, заблокированного в результате кибератаки. Об этом со ссылкой на осведомленных собеседников, сообщает Reuters.

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Из-за кибератаки трубопровод не работает шесть дней подряд, что вызвало панический спрос и нехватку бензина на юго-востоке США.

Компания заявила, что восстанавливает работу трубопровода с вечера среды, 12 мая, и процесс может занять несколько дней. Официально вопрос о выкупе в компании не комментируют.

В компании сообщили, что тесно сотрудничают с правоохранительными органами, министерством энергетики США и фирмой FireEye, специализирующейся на кибербезопасности, чтобы уменьшить ущерб от атаки и восстановить работу.

Следователи по делу кибератаки на Colonial Pipelines утверждают, что использованное программное обеспечение было создано группировкой DarkSide, в состав которой входят русскоговорящие и которая избегает хакерских атак на территории бывшего СССР.

В то же время, пока не обнаружены связи хакерской группировки с правительством России.

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Денис Юдин

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