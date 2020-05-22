Ким Чен Ын снова пропал на три недели, в Южной Корее следят за ситуацией

Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын снова три недели подряд не появляется на публике. Об этом сегодня заявило Министерство объединения Южной Кореи, сообщает Yonhap.

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Волна слухов о здоровье Ким Чен Ына поднялась после того, как в апреле он на 20 дней пропал из публичной жизни. Высказывались предположения о тяжелых последствиях операции на сердце и даже о смерти северокорейского лидера.

Однако 2 мая СМИ Северной Кореи опубликовали фотографии, на которых Ким Чен Ын участвует в церемонии, посвященной открытию завода удобрений. С тех пор он снова три недели не появляется на публике.

В правительстве Южной Кореи отметили, что внимательно следят за ситуацией.

Ким Чен Ын не редко пропадает из публичного поля зрения. Самый долгий период его отсутствия случился в сентябре 2014 года, когда он пропал на 40 дней и вернулся с хромотой. Разведка Южной Кореи позже сообщила, что у него была удалена киста на лодыжке.

21 апреля 2020 года и сточник CNN заявил, что Киму якобы после операции на сердечно-сосудистой системе "угрожает серьезная опасность".

сточник CNN заявил, что Киму якобы после операции на сердечно-сосудистой системе "угрожает серьезная опасность". В тот же день два южнокорейских правительственных источника заявили Reuters, что эти сообщения "не соответствуют действительности".

25 апреля стало известно , что К итай направил в КНДР медиков для "консультирования" Кима.

стало известно 29 апреля в разведке Южной Кореи сообщили, что по их оценке Ким управляет КНДР в обычном режиме.