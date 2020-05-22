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Ким Чен Ын снова пропал на три недели, в Южной Корее следят за ситуацией

Ким Чен Ын снова пропал на три недели, в Южной Корее следят за ситуацией - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA)
22.05.2020, 11:33

Последние публичные фотографии диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына датируются 1 мая, с тех пор он снова пропал из публичной жизни

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын снова три недели подряд не появляется на публике. Об этом сегодня заявило Министерство объединения Южной Кореи, сообщает Yonhap.

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Волна слухов о здоровье Ким Чен Ына поднялась после того, как в апреле он на 20 дней пропал из публичной жизни. Высказывались предположения о тяжелых последствиях операции на сердце и даже о смерти северокорейского лидера.

Однако 2 мая СМИ Северной Кореи опубликовали фотографии, на которых Ким Чен Ын участвует в церемонии, посвященной открытию завода удобрений. С тех пор он снова три недели не появляется на публике.

В правительстве Южной Кореи отметили, что внимательно следят за ситуацией.

Ким Чен Ын не редко пропадает из публичного поля зрения. Самый долгий период его отсутствия случился в сентябре 2014 года, когда он пропал на 40 дней и вернулся с хромотой. Разведка Южной Кореи позже сообщила, что у него была удалена киста на лодыжке.

  • 21 апреля 2020 года источник CNN заявил, что Киму якобы после операции на сердечно-сосудистой системе "угрожает серьезная опасность".
  • В тот же день два южнокорейских правительственных источника заявили Reuters, что эти сообщения "не соответствуют действительности".
  • 25 апреля стало известно, что Китай направил в КНДР медиков для "консультирования" Кима.
  • 29 апреля в разведке Южной Кореи сообщили, что по их оценке Ким управляет КНДР в обычном режиме.
Денис Юдин
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