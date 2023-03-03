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Кирби о поддержке Украины американцами: Они понимают, что это нужно

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 14:55
Кирби о поддержке Украины американцами: Они понимают, что это нужно - Фото
Джон Кирби (Фото: ЭРА)

Американское общество поддерживает Украину в ее борьбе за независимость, а конгрессмены понимают, насколько эта поддержка необходима. Об этом немецкому изданию Tagesspiegel рассказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Он заявил, что за последний год обе партии в Конгрессе демонстрировали поддержку Украины.

По словам Кирби, лишь небольшое количество республиканцев в Палате представителей публично выступило против поддержки Украины. Однако, считает Кирби, они "не представляют большинство ни своей партии, ни фракции".

"Если послушать новоизбранное руководство Палаты представителей, включая спикера, то все говорят об одном и том же: они понимают, что важно поддерживать Украину и что они будут это делать и дальше", — заявил он.

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Кирби также рассказал, что американский народ выражает поддержку Украине, поскольку "понимает, о чем идет речь".

"Речь идет об идее независимости – то, что для американцев имеет большое значение. Украина сейчас борется за свою независимость в прямом смысле этого слова. Американцы это знают. И они знают, что эта война уже оказывает ощутимое влияние на их жизнь", – сказал представитель администрации президента США.

По словам Кирби, американское общество знает: "если Путин добьется успеха сейчас, "цена для Соединенных Штатов, как финансовая, так и человеческая, может быть экспоненциально больше".

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Мілана Головань
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