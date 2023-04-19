Китай может использовать сверхзвуковой разведывательный БПЛА против Тайваня – WP

Издание The Washington Post со ссылкой на скомпрометированные секретные документы Пентагона сообщило, что американская разведка обнаружила на авиабазе Китая разведывательные сверхзвуковые беспилотники WZ-8, которые Пекин может использовать якобы во время нападения на Тайвань.

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Слитый документ, подлинность которого не подтверждена, содержит спутниковые снимки от 9 августа 2022 года, на которых видны два разведывательных беспилотника WZ-8 с ракетным двигателем на авиабазе в восточном Китае, примерно в 560 км от Шанхая.

Издание отмечает, что эти беспилотники являются "передовой системой наблюдения", которая поможет Китаю собирать картографические данные в режиме реального времени для формирования стратегии или нанесения ракетных ударов в ходе возможного конфликта.

В оценке говорится, что Национально-освободительная армия КНР предположительно разместила первое подразделение БПЛА на базе, входящей в состав Восточного командования, и отвечает за "соблюдение претензий Пекина на суверенитет над Тайванем".

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Также в документе расписан вероятный маршрут полета беспилотника, а также двухмоторного бомбардировщика H6-M Badger, который должен запускать WZ-8.

После взлета с авиабазы военный самолет пролетит неподалеку от восточного побережья Китая, а затем выпустит беспилотник, который может войти в воздушное пространство Тайваня или Южной Кореи на высоте приблизительно 30 480 метров и лететь со скоростью, втрое превышающей скорость звука, пишет WP.

В документе не говорится о том, как дрон приводится в движение, но отмечается, что "особенности двигателя в первую очередь связаны с ракетным топливом".

СПРАВКА. Пекин представил беспилотники WZ-8 на параде в честь 70-летия основания КНР. Тогда не все аналитики полагали, что эти БПЛА готовы к использованию, пишет The Washington Post.

10 апреля 2023 года в Белом доме сообщили, что президент США Байден в курсе об утечке секретных документов, но точных его масштабов там пока не знают.

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Мілана Головань

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