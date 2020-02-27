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Китай направит в Пакистан 100 000 уток для борьбы с нашествием саранчи

Китай направит в Пакистан 100 000 уток для борьбы с нашествием саранчи - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
27.02.2020, 14:25

Одна утка может в день съесть более 200 насекомых, что более эффективно, чем использование пестицидов

Китай готовится направить 100 000 уток в Пакистан, чтобы помочь в борьбе с нашествием саранчи. Об этом пишет ВВС.

Китайские эксперты по сельскому хозяйству утверждают, что одна утка может съедать более 200 саранчовых в день и более эффективна, чем использование пестицидов.

Лу Лижи, старший научный сотрудник Академии сельскохозяйственных наук провинции Чжэцзян, назвал уток "биологическим оружием". По его словам, в то время как куры съедают около 70 саранчовых за один день, утка может съесть более чем в три раза больше, а так как утки находятся в стае, их легче контролировать, чем кур.  

После решения юридических вопросов птицы будут отправлены в наиболее пострадавшие районы Пакистана - провинции Синд, Белуджистан и Пенджаб.

Ранее в этом месяце Пакистан объявил чрезвычайную ситуацию, заявив, что численность саранчи была самой большой за последние два десятилетия. 

В 2000 году Китай отправил 30 000 уток из провинции Чжэцзян в Синьцзян для борьбы с саранчой.

  • Эксперты считают, что погодные и климатические условия в 2019 году, в том числе проливные дожди в период с октября по декабрь, предположительно способствовали распространению насекомых.

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Шилин Михаил
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Китай саранча пакистан утки
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