Китай направит в Пакистан 100 000 уток для борьбы с нашествием саранчи

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Китай готовится направить 100 000 уток в Пакистан, чтобы помочь в борьбе с нашествием саранчи. Об этом пишет ВВС.

Китайские эксперты по сельскому хозяйству утверждают, что одна утка может съедать более 200 саранчовых в день и более эффективна, чем использование пестицидов.

Лу Лижи, старший научный сотрудник Академии сельскохозяйственных наук провинции Чжэцзян, назвал уток "биологическим оружием". По его словам, в то время как куры съедают около 70 саранчовых за один день, утка может съесть более чем в три раза больше, а так как утки находятся в стае, их легче контролировать, чем кур.

После решения юридических вопросов птицы будут отправлены в наиболее пострадавшие районы Пакистана - провинции Синд, Белуджистан и Пенджаб.

Ранее в этом месяце Пакистан объявил чрезвычайную ситуацию, заявив, что численность саранчи была самой большой за последние два десятилетия.

В 2000 году Китай отправил 30 000 уток из провинции Чжэцзян в Синьцзян для борьбы с саранчой.

Эксперты считают , что погодные и климатические условия в 2019 году, в том числе проливные дожди в период с октября по декабрь, предположительно способствовали распространению насекомых.

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