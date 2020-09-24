Китай признал Лукашенко. А МИД Беларуси удивился заявлению Украины

Власти Беларуси считают, что вопрос о легитимности Лукашенко является надуманным и искусственным

Посол Китайской народной республики в Беларусь Цуй Цимин заявил, что власти его страны уважают выбор, который "сделал народ Беларуси". Об этом пишет Радыё Свабода.



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Власти Китая, как заявил посол, надеятся, что под руководством Александра Лукашенко Беларусь сможет восстановить "политическую стабильность". По мнения Цимина, разногласия и беспорядки в беларуском обществе создают "внешние силы".

В Министерстве иностранных дел РБ сообщили, что беларуский народ не нуждается в "легитимизации" своей власти со стороны самоназванных факультативных "легитиматоров". Там также отметили, что удивлены действиями Украины, которая, по мнению МИДа Беларуси, не самостоятельна в принятии своих внешнеполитических решений".

В ведомстве считают, что сомнения "стран Запада" в легитимности самопровозглашенного президента ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества.

По мнению МИДа, вопрос законности избрания Лукашенко является "надуманным и искусственным".

Станислав Стороженко

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