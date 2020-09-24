Китай признал Лукашенко. А МИД Беларуси удивился заявлению Украины
Власти Беларуси считают, что вопрос о легитимности Лукашенко является надуманным и искусственным
Посол Китайской народной республики в Беларусь Цуй Цимин заявил, что власти его страны уважают выбор, который "сделал народ Беларуси". Об этом пишет Радыё Свабода.
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Власти Китая, как заявил посол, надеятся, что под руководством Александра Лукашенко Беларусь сможет восстановить "политическую стабильность". По мнения Цимина, разногласия и беспорядки в беларуском обществе создают "внешние силы".
В Министерстве иностранных дел РБ сообщили, что беларуский народ не нуждается в "легитимизации" своей власти со стороны самоназванных факультативных "легитиматоров". Там также отметили, что удивлены действиями Украины, которая, по мнению МИДа Беларуси, не самостоятельна в принятии своих внешнеполитических решений".
В ведомстве считают, что сомнения "стран Запада" в легитимности самопровозглашенного президента ни в коей мере не отражают мнения подавляющего большинства международного сообщества.
По мнению МИДа, вопрос законности избрания Лукашенко является "надуманным и искусственным".
- 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как президента Беларуси.
- 23 сентября после так называемой инаугурации самопровозглашенного президента, США, Канада, а также ряд стран Европейского союза не признали Лукашенко на посту главы Беларуси.
- Украина официально не признала Лукашенко президентом Беларуси.
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