Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Китай ужесточает наказание за незаконную охоту и торговлю дикими животными

Китай ужесточает наказание за незаконную охоту и торговлю дикими животными - Фото
''Влажный'' рынок в Китае (фото - ЕРА)
22.05.2020, 07:15

Еще в начале вспышки коронавируса власти Китая пообещали ужесточить законодательство для борьбы с незаконной охотой и торговлей дикими животными

В Китае будут строго наказывать за незаконную охоту и торговлю дикими животными. Об этом со ссылкой на промежуточный отчет о работе правительства КНР пишет агентство Reuters.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Еще в январе китайские эпидемиологи предположили, что новый коронавирус SARS-CoV-2 попал в человеческую популяцию от диких животных (таких как летучие мыши и панголины), продаваемых в пищу на "влажном" рынке Уханя.

Власти Китая тогда пообещали разработать и внедрить новое законодательство, чтобы сделать временный запрет на охоту и торговлю дикими животными постоянным.

Читайте также: SARS-CoV-2 опаснее сезонного гриппа в 13 раз: исследование по США

13 мая в Ухане на пять лет запретили есть диких животных, которые, как считается, могли передать человеку новый коронавирус, вызвавший пандемию и уже 335 000 зарегистрированных смертей по всему миру. Подобное решение приняли в некоторых других крупных городах КНР.

Читайте также: Шмыгаль заявил, что летальность коронавируса в Украине вдвое ниже, чем в Швеции

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
Китай запрет животные рынок охота инфекция пандемия ухань коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 