Китай ужесточает наказание за незаконную охоту и торговлю дикими животными

''Влажный'' рынок в Китае (фото - ЕРА)

В Китае будут строго наказывать за незаконную охоту и торговлю дикими животными. Об этом со ссылкой на промежуточный отчет о работе правительства КНР пишет агентство Reuters.

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Еще в январе китайские эпидемиологи предположили, что новый коронавирус SARS-CoV-2 попал в человеческую популяцию от диких животных (таких как летучие мыши и панголины), продаваемых в пищу на "влажном" рынке Уханя.

Власти Китая тогда пообещали разработать и внедрить новое законодательство, чтобы сделать временный запрет на охоту и торговлю дикими животными постоянным.

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13 мая в Ухане на пять лет запретили есть диких животных, которые, как считается, могли передать человеку новый коронавирус, вызвавший пандемию и уже 335 000 зарегистрированных смертей по всему миру. Подобное решение приняли в некоторых других крупных городах КНР.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

началась вспышка заболевания На утро 21 мая в Украине коронавирус подтвержден у 19 706 человек, 579 человек умерли, 6227 пациентов выздоровели.

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