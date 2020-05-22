Китай ужесточает наказание за незаконную охоту и торговлю дикими животными

В Китае будут строго наказывать за незаконную охоту и торговлю дикими животными. Об этом со ссылкой на промежуточный отчет о работе правительства КНР пишет агентство Reuters.
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Еще в январе китайские эпидемиологи предположили, что новый коронавирус SARS-CoV-2 попал в человеческую популяцию от диких животных (таких как летучие мыши и панголины), продаваемых в пищу на "влажном" рынке Уханя.
Власти Китая тогда пообещали разработать и внедрить новое законодательство, чтобы сделать временный запрет на охоту и торговлю дикими животными постоянным.
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13 мая в Ухане на пять лет запретили есть диких животных, которые, как считается, могли передать человеку новый коронавирус, вызвавший пандемию и уже 335 000 зарегистрированных смертей по всему миру. Подобное решение приняли в некоторых других крупных городах КНР.
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