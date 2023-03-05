Китай увеличивает военный бюджет на 7%. Расходы превысят $220 млрд

Китай планирует увеличить военные расходы в 2023 году на 7,2% – до 1,56 трлн юаней, или более $220 млрд. Об этом говорится в проекте бюджетного отчета, обнародованном Министерством финансов Китая перед открытием ежегодного собрания китайского парламента – Всекитайского собрания народных представителей.

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Как указывает CNBC, примерно такие темпы Китай сохраняет все последние годы. В 2022 году оборонный бюджет страны увеличился на 7,1% до 1,45 трлн юаней, в 2021 – на 6,8%, в 2020 – на 6,6%, в 2019 – на 7,5%.

Несмотря на такие темпы, военные расходы Китая остаются намного ниже, чем у США. В декабре американский Конгресс согласовал рекордный в истории оборонный бюджет в размере $857,9 млрд.

На пресс-конференции в субботу перед обнародованием бюджета представитель китайского парламента Ван Чао заявил, что рост военного бюджета Китая является "уместным и разумным".

"Увеличение военных расходов необходимо для решения сложных вызовов безопасности и для выполнения Китаем своих обязанностей как большого государства. Военная модернизация Китая не станет угрозой ни одной другой стране", – цитирует WSJ выступление представителя.

Китайский премьер Ли Кецян, выступая с отчетом о работе правительства перед почти 3000 делегатов, не упомянул о российско-украинской войне.

Он сказал, что Китай должен "оставаться преданным независимой внешней политике мира". Одновременно он призвал к решительным шагам против независимости Тайваня, но упомянул о стратегии "мирного воссоединения" с ним.

25 февраля 2023 года в НАТО заявили, что видят "признаки" того, что Китай "рассматривает и, возможно, планирует" отправить оружие в Россию для использования в войне против Украины и призывает не делать этого.

2 марта МИД Китая обвинил США в "раздувании огня и лжи" из-за поставок вооружений Украине.

3 марта представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Китай пока не поставлял оружие России для войны против Украины, но этот вопрос пока не снят с обсуждения.

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Андрій Водяний

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