В Китае разработали генную терапию, которая может замедлить старение
Ученые из Института зоологии Китайской академии наук разработали генную терапию, которая может замедлить старение. Об этом пишет Reuters.
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Как отмечается, команда ученых использовала технологию генного редактирования CRISPR/Cas9, чтобы выявить гены, которые являются ключевыми для клеточного старения. По словам профессора Цюй Цзин, было идентифицировано около 100 таких генов, однако наибольший эффект для старения оказывал ген kat7. Суть терапии – инактивировать этот ген.
Ученые уже провели исследование на мышах, пишет Reuters. Цзин говорит, что через шесть-восемь месяцев у подопытных улучшились общее физическое состояние и сила хвата, также продолжительность жизни увеличилась примерно на 25%.
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По ее словам, у мышей пока не обнаружили побочных эффектов. Ученые также не обнаружили проявления клеточной токсичности, когда тестировали терапию в стволовых клетках человека, мезенхимальных стволовых клетках, клетках печени человека и клетках печени мыши.
Однако до испытаний терапии на людях еще далеко, говорит Цзюй. Ее надо проверить на других клетках человека, мышей и иных животных, объясняет профессор. Она надеется, что в следующий раз терапию смогут протестировать на приматах. Однако отмечает, что для этого потребуются большие средства и дополнительные исследования.
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