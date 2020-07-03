В некоторых странах наблюдается возобновление распространения инфекции, что вынуждает власти частично восстанавливать локдаун

Количество случаев коронавируса в мире превысило 11 миллионов, что стало еще одной вехой в распространении этой болезни, которая за семь месяцев унесла жизни более полумиллиона человек. Об этом сообщает Reuters.

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Многие пострадавшие страны ослабляют меры по ограничению распространения коронавируса, одновременно внося значительные изменения в социальную жизнь. Эти изменения могут продолжать действовать в течение года или дольше, пока не станет доступной вакцина.

В некоторых странах наблюдается возобновление распространения инфекции, что вынуждает власти частично восстанавливать локдаун.

В четверг США сообщили о более чем 55 400 новых случаях заболевания COVID-19, что стало новым ежедневным мировым антирекордом. Несколько американских губернаторов приостановили планы по восстановлению экономики своих штатов в связи с резким ростом числа заражений.

Почти четверть глобальных случаев смерти от коронавируса зарегистрирована в Соединенных Штатах - почти 129 000 человек.

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Заболеваемость в Латинской Америке (в Бразилии - 1,5 миллиона случаев) составляет 23% от общего числа инфицированных людей в мире. Индия стала новым эпицентром в Азии, там уже 625 000 случаев.

На Азию и Ближний Восток приходится около 12% и 9% случаев соответственно.

На сегодняшний день во всем мире зарегистрировано более 520 000 смертей, связанных с этим заболеванием, что примерно равно числу смертельных случаев от сезонного гриппа, пишет Reuters. Агентство не уточняет, на чем основаны его выводы.

За прошедшие сутки по общемировому времени (GMT) коронавирусную болезнь COVID-19 выявили у 208 864 человек. Это рекордная суточная заболеваемость за все время пандемии.

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Вадим Ребрина

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