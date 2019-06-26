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26.06.2019, 10:58

Конгресс США хочет помешать Трампу без спроса воевать с Ираном

Конгресс США хочет помешать Трампу без спроса воевать с Ираном - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Согласно поправкам к закону, США смогут финансировать военные действия по Ирану только если Конгресс объявит войну/примет другое конкретное решение

В Конгресс США внесли законопроект, запрещающий финансировать военные действия против Ирана без одобрения этого законодательного органа. Об этом сообщает The Hill

Авторами проекта поправок к закону стали республиканец Мэтт Гаец и демократ Ро Ханна. 

"Эта поправка подтверждает то, о чем президент Дональд Трамп знает: несфокусированные, неконституционные, бесконечные войны на Ближнем Востоке делают Америку слабее, а не сильнее", - заявил Гаец.

Он подчеркнул, что противодействовать ядерному вооружению Ирана нужно, но любые военные действия должны оставаться конституционными. 

20 июня Иран сбил военный дрон США. Пентагон ответил, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, а Трамп написал угрожающий твит. Выяснилось, что США собирались ударить ракетами по Ирану, но Трамп передумал в последний момент. Позже Трамп пообещал "снести" часть Ирана.

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Теги: дональд трамп, Иран
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