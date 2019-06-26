Конгресс США хочет помешать Трампу без спроса воевать с Ираном

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

В Конгресс США внесли законопроект, запрещающий финансировать военные действия против Ирана без одобрения этого законодательного органа. Об этом сообщает The Hill.

Авторами проекта поправок к закону стали республиканец Мэтт Гаец и демократ Ро Ханна.

"Эта поправка подтверждает то, о чем президент Дональд Трамп знает: несфокусированные, неконституционные, бесконечные войны на Ближнем Востоке делают Америку слабее, а не сильнее", - заявил Гаец.

Он подчеркнул, что противодействовать ядерному вооружению Ирана нужно, но любые военные действия должны оставаться конституционными.

20 июня Иран сбил военный дрон США. Пентагон ответил, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, а Трамп написал угрожающий твит. Выяснилось, что США собирались ударить ракетами по Ирану, но Трамп передумал в последний момент. Позже Трамп пообещал "снести" часть Ирана.

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