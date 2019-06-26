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26.06.2019, 08:59

Трамп готов "снести" часть Ирана, там это назвали "слабоумием"

Трамп готов "снести" часть Ирана, там это назвали "слабоумием" - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

По словам президента США, во всем виноваты лидеры Ирана, а "прекрасные иранцы страдают непонятно за что", но ситуацию "можно изменить очень быстро"

Если Иран снова атакует "хоть что угодно американское", некоторые территории этой ближневосточной страны будут "стерты с лица Земли", потому что "хватит уже Джона Керри и Обамы". Об этом президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter, напомнив, что американская армия "намного сильнее любой другой в мире, и только за последние два года в нее вложено $1,5 трлн".

В ответ на такие заявления и новые санкции США - теперь против аятоллы Али Хаменеи, президент Ирана Хассан Рухани назвал действия Америки "слабоумными". Обычно сдержанный в высказываниях политик отметил, что у верховного лидера страны нет никаких активов за рубежом, потому такие меры США никому не навредят.

Почти сразу же Трамп твитнул, что лучше решать дела переговорами, добавив, что Тегерану стоило бы разговаривать с Вашингтоном "миролюбиво", если он хочет ослабления санкций.

"Их лидеры все деньги тратят на террор, и мало на что еще. Иранское руководство не понимает слов "любезность" или "сострадание", не понимает реального положения дел, и никогда не понимало. К сожалению, все, что они понимают - это силу", - пишет он.

20 июня Иран сбил военный дрон США над своей территорией. Пентагон ответил, что БПЛА ВМС США MQ-4C Triton был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом, а Трамп написал угрожающий твит. Позднее он смягчился и заявил, что "это ошибка какого-то генерала или кого-то еще". Выяснилось, что США почти ударили ракетами по Ирану, но Трамп передумал. Ранее аятолла заверил молодежь: "увидите гибель Израиля и Америки".

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Теги: Хассан Рухани, дональд трамп, Иран, угроза
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