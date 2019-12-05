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Конгресс взялся за статьи импичмента: что это значит для Трампа

Конгресс взялся за статьи импичмента: что это значит для Трампа - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
05.12.2019, 17:05

В Палате представителей США приступят к финальной стадии предъявления обвинений президенту

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к юридическому комитету с просьбой приступить к написанию статей импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом она объявила на пресс-конференции, сообщает CNN.

Статьи импичмента - это итоговые обвинения в адрес президента США, которые будут поставлены на голосование Палаты представителей по отдельности. Трампа могут обвинить в злоупотреблении властью, коррупции, попытках воспрепятствовать расследованию Конгресса и попытках воспрепятствовать правосудию.

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Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила в Twitter, что Пелоси и демократам должно быть стыдно, а Трамп не сделал ничего, кроме как привел страну к процветанию экономики, созданию рабочих мест и увеличению военной силы. В Белом доме надеются на "справедливый суд в Сенате".

Если Палата представителей проголосует за статьи импичмента простым большинством, вопрос об импичменте рассмотрит Сенат. Для того, чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов.

  • 25 сентября в Конгрессе объявили о начале расследования об импичменте Трампа.
  • 3 ноября был опубликован доклад республиканцев, в котором отвергаются все обвинения в адрес президента США.
  • Вчера был опубликован доклад с обвинениями в адрес Трампа, которые сформулированы на основе расследования Конгресса.
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