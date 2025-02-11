Конституционный суд Румынии собрался на заседание из-за отставки Йоханниса
Во вторник, 11 февраля, Конституционный суд Румынии собрался на заседание в связи с решением действующего президента страны Клауса Йоханниса подать в отставку раньше, чем выберут преемника. Об этом сообщило медиа Digi24.
Суд должен принять решение о том, чтобы обязанности президента начал исполнять глава Сената и лидер Национально-либеральной партии Румынии (PNL) Илие Боложан.
Он, в свою очередь, должен прекратить членство в политической силе. Согласно румынскому законодательству, лицо в должности президента должно быть внепартийным.
Накануне Йоханнис заявил, что с 12 февраля покидает пост президента Румынии. Его мандат завершился 21 декабря 2024 года после отмены результатов президентских выборов из-за российского вмешательства. С тех пор он продолжает исполнять обязанности, пока не будет избран новый глава государства.
Новые президентские выборы в Румынии намечены на 4 мая.
- 24 ноября 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов. В бюллетене было 14 кандидатов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря, вышли ультраправый Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- 4 декабря Высший совет национальной обороны Румынии рассекретил документы спецслужб, свидетельствующие, в частности, о вмешательстве России в пользу Джорджеску.
- 6 декабря в Румынии были отменены результаты первого тура выборов президента на фоне вмешательства России.