Конституційний суд Румунії зібрався на засідання через відставку Йоганніса
У вівторок, 11 лютого, Конституційний суд Румунії зібрався на засідання у зв’язку з рішенням чинного президента країни Клауса Йоганніса подати у відставку раніше, ніж йому оберуть наступника. Про це повідомило медіа Digi24.
Суд має ухвалити рішення щодо того, щоб обов’язки президента почав виконувати очільник Сенату і лідер Національно-ліберальної партії Румунії (PNL) Іліє Боложан.
Він, своєю чергою, має припинити членство в політичній силі. Згідно з румунським законодавством, особа на посаді президента має бути позапартійною.
Напередодні Йоганніс заявив, що з 12 лютого залишає посаду президента Румунії. Його мандат завершився 21 грудня 2024 року після скасування результатів президентських виборів через російське втручання. З того часу він продовжує виконувати обов’язки, доки не буде обрано нового главу держави.
Нові президентські вибори в Румунії заплановані на 4 травня.
- 24 листопада 2024 року у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. У бюлетені було 14 кандидатів. У другий тур, який мав пройти 8 грудня, вийшли ультраправий Джорджеску (22,95%) та проєвропейська Ласконі (19,17%).
- 4 грудня Вища рада національної оборони Румунії розсекретила документи спецслужб, які свідчать, зокрема, про втручання Росії на користь Джорджеску.
- 6 грудня у Румунії скасували результати першого туру виборів президента на тлі втручання Росії.