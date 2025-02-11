Конституційний суд Румунії зібрався на засідання через відставку Йоганніса

Клаус Йоганніс (Фото: Robert Ghement/EPA)

У вівторок, 11 лютого, Конституційний суд Румунії зібрався на засідання у зв’язку з рішенням чинного президента країни Клауса Йоганніса подати у відставку раніше, ніж йому оберуть наступника. Про це повідомило медіа Digi24.

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Суд має ухвалити рішення щодо того, щоб обов’язки президента почав виконувати очільник Сенату і лідер Національно-ліберальної партії Румунії (PNL) Іліє Боложан.

Він, своєю чергою, має припинити членство в політичній силі. Згідно з румунським законодавством, особа на посаді президента має бути позапартійною.

Напередодні Йоганніс заявив, що з 12 лютого залишає посаду президента Румунії. Його мандат завершився 21 грудня 2024 року після скасування результатів президентських виборів через російське втручання. З того часу він продовжує виконувати обов’язки, доки не буде обрано нового главу держави.

Нові президентські вибори в Румунії заплановані на 4 травня.