Корабль ВМС США направляется к Черному морю – в третий раз за год

Корабль ВМФ США USS Porter (Фото: facebook.com/pg/ussporter.ddg78)

Сегодня, 17 июня, корабль военно-морского флота США USS Porter, эсминец класса Arleigh Burke с управляемыми ракетами, взял курс на север через международные проливы в Черное море для проведения операций по морской безопасности и повышения региональной морской стабильности, комбинированной готовности и военно-морской способности с союзниками США по НАТО и партнерами в регионе. Об этом сообщает посольство США в Украине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что это уже третий раз в 2020 году, когда корабль ВМС США будет проводить операции в Черном море, и второй раз именно USS Porter (первый раз в этом году Porter заходил в Черное море в апреле).

Сообщается, что находясь в Черном море, USS Porter будет придерживаться соображений безопасности в условиях сдерживания эпидемии COVID-19 и оставаться в плавании, сосредотачиваясь при поддержке партнеров и союзников, на оперативных потребностях и выполнении национальных оборонных задач.

"Присутствие USS Porter в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства. USS Porter и его команда с нетерпением ожидают совместной работы в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами в поддержку взаимных морских интересов в регионе", - сказал командир корабля Крейг Трент.

23 февраля э скадренный миноносец USS Ross (DDG-71) ВМС США класса Arleigh Burke скадренный миноносец USS Ross (DDG-71) ВМС США класса Arleigh Burke зашел в акваторию Черного моря.

Читайте также: "Тепловые ловушки" и дым. ВМС показали новый артиллерийский катер в деле: фото