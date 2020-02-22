Коронавирус. Более 20 000 выздоровевших: последние данные

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Всего на 22 февраля выявлено 77 661 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 2360 человек умерли, 20 925 - выздоровели. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

ANSA сообщает о том, что в Италии была зафиксирована первая смерть от коронавируса. По данным Reuters, в Италии подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом, а также зафиксирован первый случай его локальной передачи.

Китай сообщает о снижении числа новых случаев смерти и новых случаев заражения коронавирусом, а также заявляет об уверенности в победе в борьбе с эпидемией.

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