Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Более 20 000 выздоровевших: последние данные

Коронавирус. Более 20 000 выздоровевших: последние данные - Фото
Фото: ЕРА
22.02.2020, 07:35

В Италии зафиксирован первый случай локальной передачи коронавируса COVID-19

Всего на 22 февраля выявлено 77 661 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 2360 человек умерли, 20 925 - выздоровели. Об этом говорят сведенные специалистами Университета Джона Хопкинса данные, опубликованные на сайте Gis and Data.

ANSA сообщает о том, что в Италии была зафиксирована первая смерть от коронавируса. По данным Reuters, в Италии подтверждено 17 случаев заражения коронавирусом, а также зафиксирован первый случай его локальной передачи.

Китай сообщает о снижении числа новых случаев смерти и новых случаев заражения коронавирусом, а также заявляет об уверенности в победе в борьбе с эпидемией.

Читайте также: Наконец-то дома. Украина эвакуировала своих граждан из Китая

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 