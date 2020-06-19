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Коронавирус. Суточная заболеваемость в мире на высоком уровне: динамика пандемии

Коронавирус. Суточная заболеваемость в мире на высоком уровне: динамика пандемии - Фото
Иллюстративное фото: Andrea Canali/ЕРА
19.06.2020, 06:49

Больше всего заболевших COVID-19 за все время пандемии коронавируса зафиксировали в США, Бразилии, России и Канаде

За прошедшие сутки по общемировому времени (GMT 0) коронавирусную болезнь выявили у более чем 140 000 человек. США, Бразилия, РФ, Индия и Великобритания являются лидерами по общему числу выявленных заболевших за все время пандемии, говорится в данных на Worldometers.

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За прошедшие сутки выявлено 140 528 новых случаев инфицирования (141 872 - днем ранее), 5123 пациента умерли (5264), 96 843 – выздоровели (108 580).

Всего за время пандемии в мире выявлено 8 570 384 заразившихся, 455 575 человек умерли, 4 509 468 пациентов одолели недуг.

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Динамика эпидемии в странах с наивысшим числом заболевших COVID-19:

1. США – за все время выявлено 2 263 651 случай заражения (+27 924 за сутки), 120 688 человек умерли (+747), 930 994 выздоровели (+10 942);

2. Бразилия – 983 359 (+23 050), 47 869 (+1204), 503 507 (данные о выздоровевших за сутки не указаны);

3. Россия – 561 091 (+7790), 7660 (+182), 313 963 (+9621);

4. Индия – 381 091 (+13 827), 12 604 (+342), 205 182 (+10 744);

5. Великобритания – 300 469 (+1218), 42 288 (+135), информация о выздоровевших отсутствует.

  • 18 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.
  • За 17 июня в Украине выявили 829 новых заболевших COVID-19 - это рекордный показатель суточной заболеваемости с начала эпидемии. Всего в Украине за время эпидемии заболели 34 063 человек, 966 пациентов умерли, выздоровели 15 447 больных. 

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Марк Сировой
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