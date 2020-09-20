Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Индии, Украина на 15-м месте

За прошедшие сутки в мире выявили 291 222 новых заболевших COVID-19

По данным на утро 20 сентября в мире заболели COVID-19 30 976 621 (за сутки – 291 222) человек, выздоровели 22 577 829 (241 545) пациентов, умерли 960 872 (5142). Данные размещены на сайте Worldometers.

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По количеству инфицированных коронавирусом за последние сутки лидируют Индия (92 755), США (42 533), Бразилия (30 913), Франция (13 498) и Аргентина (9276). Украина (3240) заняла 15-е место в мире по числу заболевших за сутки.

Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировали в Индии (1149), Бразилии (708), США (657), Мексике (624) и Колумбии (189).

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Владислав Сердюк

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