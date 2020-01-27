Коронавирус. Монголия закрыла вузы, школы и границу с Китаем

Фото: ЕРА

Власти Монголии издали указ о закрытии университетов, школ, детских садов и других образовательных учреждений для купирования распространения коронавируса из китайского Уханя. Об этом пишет местный ресурс Montsame.

Эти учреждения закрыты с сегодняшнего дня, 27 января. Предварительно их планируют открыть лишь 2 марта. Правительство также призвало монгольцев не собираться на массовые мероприятия.

Читайте также: Цены на нефть продолжают падать из-за коронавируса

Кроме того, в стране закрыты пункты пересечения госграницы с Китаем, пишет издание.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань появился ранее неизвестный штамм коронавируса, который вызывает пневмонию.

В провинции Хубэй закрывают на карантин города, отменены все отбывающие из Уханя самолеты, поезда и автобусы.

27 января сообщалось, что к оличество жертв нового вируса в Китае достигло уже 80 человек за последние сутки.

Читайте также: Новый коронавирус из Китая: все главные новости