Коронавирус. Монголия закрыла вузы, школы и границу с Китаем

Власти Монголии издали указ о закрытии университетов, школ, детских садов и других образовательных учреждений для купирования распространения коронавируса из китайского Уханя. Об этом пишет местный ресурс Montsame.
Эти учреждения закрыты с сегодняшнего дня, 27 января. Предварительно их планируют открыть лишь 2 марта. Правительство также призвало монгольцев не собираться на массовые мероприятия.
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Кроме того, в стране закрыты пункты пересечения госграницы с Китаем, пишет издание.
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