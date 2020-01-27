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Коронавирус. Монголия закрыла вузы, школы и границу с Китаем

Коронавирус. Монголия закрыла вузы, школы и границу с Китаем - Фото
Фото: ЕРА
27.01.2020, 11:03

Подтвержденных случаев заболевания новым типом вируса в стране пока нет, и власти хотят сохранить такое положение дел

Власти Монголии издали указ о закрытии университетов, школ, детских садов и других образовательных учреждений для купирования распространения коронавируса из китайского Уханя. Об этом пишет местный ресурс Montsame.

Эти учреждения закрыты с сегодняшнего дня, 27 января. Предварительно их планируют открыть лишь 2 марта. Правительство также призвало монгольцев не собираться на массовые мероприятия.

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Кроме того, в стране закрыты пункты пересечения госграницы с Китаем, пишет издание.

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