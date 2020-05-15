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Коронавирус. Норвегия планирует сохранить ограничения на поездки до 20 августа

Коронавирус. Норвегия планирует сохранить ограничения на поездки до 20 августа - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
15.05.2020, 17:24

В Норвегии сообщили о планах продлить до 20 августа введенные из-за коронавируса ограничения на поездки

Норвегия, скорее всего, сохранит ограничения на поездки, которые она ввела, до 20 августа. Об этом заявила премьер-министр Эрна Солберг в ходе переговоров скандинавских стран о достижении баланса между возобновлением экономической активности и предотвращением новой волны коронавирусных инфекций, передает Reuters.

Отмечается, что норвежские ограничения подразумевают официальные рекомендации, призывающие не выезжать за границу без необходимости, 10-дневный карантин для всех возвращающихся из-за границы, а также запрет на въезд большинству не иностранцев, которые не имеют права жить и работать в Норвегии.

"Мы не хотим поддерживать эти ограничения дольше, чем должны, и в то же время мы хотим дать людям, а также туристической индустрии в этой стране как можно больше предсказуемости", - сказала Солберг.

28 апреля появилась информация, что правительство Болгарии планирует начать активную подготовку к пляжному сезону 15 июня, а открыть его - с 1 июля.

30 апреля в Греции заявили, что планирует начало туристического сезона на июль.

13 мая сообщалось, что Польша не отменит контроль на внутренних границах с соседями-странами ЕС - Германией, Литвой, Чехией и Словакией - до 12 июня 2020 года.

Наталия Медведева
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