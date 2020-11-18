UA

Коронавирус унес рекордное число жизней: Украина на 16 месте в мире по умершим за сутки

18.11.2020, 06:30
Коронавирус унес рекордное число жизней: Украина на 16 месте в мире по умершим за сутки - Фото
Иллюстративное фото: Маркиян Лысейко/ЕРА

Украина также на 12 месте по выявленным заболевшим за сутки. В топ-5 по официальной заболеваемости COVID-19 входят США, Индия, Бразилия, Италия и РФ

За прошедшие сутки в мире умерли 10 502 больных COVID-19. Это рекордный показатель за все время пандемии коронавируса, говорится в сводке на Worldometers.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Украина занимает 16 место среди стран мира по числу летальных исходов за сутки (вчера утром сообщалось о 159 умерших). На 15-м – Румыния (186), на 17-м – Колумбия (158).

Здесь и по тексту – нажимайте на таблицы, чтобы увеличить

Больше всего умерших за сутки было в США (1615), Италии (731), Бразилии (676), Франции (625) и Великобритании (598).

По ежедневному приросту выявленных заболевших Украина находится на 12 месте (+11 968). Испания – на 11 месте (13 159), Аргентина – на 12-м (+10 621).

Лидируют по официальной суточной заболеваемости США (+157 261), Индия (+38 532), Бразилия (+35 018), Италия (+32 191), Россия (+22 410).

За все время пандемии в мире зафиксировали 55 934 708 заболевших COVID-19 (+546 662 за сутки), 1 342 942 умерших (+10 502) и 38 954 566 выздоровевших (+469 463).

Читайте также: В ВОЗ заявили, что одна только вакцина не остановит пандемию COVID-19

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Украина рекорд смертность мир пандемия коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Объединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет

Партнерський проєктОбъединение за легальность. Три метода борьбы с контрабандой сигарет
 