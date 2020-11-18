Коронавирус унес рекордное число жизней: Украина на 16 месте в мире по умершим за сутки

Украина также на 12 месте по выявленным заболевшим за сутки. В топ-5 по официальной заболеваемости COVID-19 входят США, Индия, Бразилия, Италия и РФ

За прошедшие сутки в мире умерли 10 502 больных COVID-19. Это рекордный показатель за все время пандемии коронавируса, говорится в сводке на Worldometers.

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Украина занимает 16 место среди стран мира по числу летальных исходов за сутки (вчера утром сообщалось о 159 умерших). На 15-м – Румыния (186), на 17-м – Колумбия (158).

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Больше всего умерших за сутки было в США (1615), Италии (731), Бразилии (676), Франции (625) и Великобритании (598).

По ежедневному приросту выявленных заболевших Украина находится на 12 месте (+11 968). Испания – на 11 месте (13 159), Аргентина – на 12-м (+10 621).

Лидируют по официальной суточной заболеваемости США (+157 261), Индия (+38 532), Бразилия (+35 018), Италия (+32 191), Россия (+22 410).

За все время пандемии в мире зафиксировали 55 934 708 заболевших COVID-19 (+546 662 за сутки), 1 342 942 умерших (+10 502) и 38 954 566 выздоровевших (+469 463).

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Марк Сировой

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