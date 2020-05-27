Коронавирус. В больницах Новой Зеландии не осталось ни одного больного COVID-19

Иллюстративное фото: Farooq Khan/EPA

В госпиталях Новой Зеландии не осталось ни одного больного коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил на пресс-конференции доктор Эшли Блумфилд, генеральный директор здравоохранения страны, передает CNN.

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"После выписки пациента из больницы Middlemore в наших госпиталях не осталось ни одного больного с коронавирусом", - сказал он.

По его словам, сейчас в стране 21 активный случай COVID-19, однако все эти люди находятся на амбулаторном лечении (дома под присмотром медиков). Он сказал, что за сегодня не было ни одного летального исхода, а новые случаи заражения не фиксировались уже в течение пяти дней.

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На данный момент в Новой Зеландии зарегистрировали 1504 заболевших, 21 пациент с коронавирсом умер.

Несмотря на статистику, Блумфилд призвал людей продолжать соблюдать меры предосторожности, такие как социальное дистанцирование. Он отметил, что заболевание в стране локализовано, но все еще существует риск передачи коронавируса внутри общества все еще присутствует.

В конце апреля п ремьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила , что коронавирус "в настоящее время" ликвидирован. Премьер сказала, что в стране нет случаев заражения больших групп людей с неизвестным механизмом передачи, а всех инфицированных и их физические контакты контролируют. Однако Ардерн предостерегла от самоуспокоенности, заявив, что это не означает полного прекращения новых случаев коронавируса.

15 мая Словения первой в Европе заявила о прекращении эпидемии COVID-19 в стране.

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