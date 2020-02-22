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Коронавирус. В Китае заявляют о возможном увеличении инкубационного периода

Коронавирус. В Китае заявляют о возможном увеличении инкубационного периода - Фото
Фото: ЕРА
22.02.2020, 11:15

Инкубационный период может составлять более трех недель, заявляют власти китайской провинции Хубэй

Инкубационный период заражения коронавирусом COVID-19 может быть больше, чем 14 дней. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти в китайской провинции Хубэй.

24 января у 70-летнего местного жителя него был тесный контакт со своей зараженной сестрой, 20 февраля у него поднялась температура, а на следующий день он показал положительный результат на коронавирус. Симптомы заболевания проявились после 27 дней с момента заражения.

Более длительный инкубационный период может осложнить усилия по сдерживанию распространения эпидемии, отмечают в Китае.

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Владислав Сердюк
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коронавирус COVID-19 инкубационный период
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