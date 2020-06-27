Коронавирус. В мире выявили самое большое суточное число заболевших: динамика

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За прошедшие сутки в мире выявлено 194 190 новых случаев COVID-19, сутками ранее - 162 994. Об этом говорят данные, сведенные на сайте Worldometer.

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Упало число умерших от коронавируса - 4893 за сутки, днем ранее - 5465.

Всего с начала пандемии в мире коронавирус подтвердили у 9 906 585 человек, 496 915 пациентов умерли, 5 357 996 выздоровели.

Пять стран с наибольшим числом заболевших:

1. США – заболели 2 552 956 человек (+47 341 за сутки), умерли 127 640 (+663), выздоровели 1 068 703;

2. Бразилия – заболели 1 280 054 (+46 907), умерли 56 109 (+1055), выздоровели 697 526;

3. Россия – заболели 620 794 (+6800), умерли 8781 (+176), выздоровели 384 152;

4. Индия – заболели 509 446 (+18 276), умерли 15 689 (+381), выздоровели 295 917;

5. Великобритания – заболели 309 360 (+1380), умерли 43 414 (+184), данные о выздоровевших не указаны.

За два месяца в Украине почти на 400% увеличилось число активных больных COVID-19. В последние две недели рекордную суточную заболеваемость фиксировали несколько раз . В Минздраве . В Минздраве объясняют вспышку коронавируса нарушениями карантина.

увеличилось фиксировали На этой неделе во Львове и Киеве , которые являются одними из лидеров по заболеваемости, ослабили карантин.

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