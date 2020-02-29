В США уже четыре случая заражения коронавирусом из неизвестного источника

В США подтверждены четыре случая заражения коронавирусом COVID-19 у людей, не ездивших в страны со вспышкой болезни и не контактировавших с заболевшими, сообщает BBC.
После второго выявленного случая директор департамента здравоохранения Санта-Клары Сара Коди заявила, что это доказательства распространения вируса среди населения, хотя степень такого распространения еще неизвестна.
Первый случай был выявлен в четверг в Калифорнии, в пятницу еще три случая были зафиксированы в Калифорнии, Орегоне и штате Вашингтон.
Распространение коронавируса среди населения на данный момент зафиксировано в Китае, Гонконге, Иране, Италии, Японии, Сингапуре и Южной Корее, по данным Европейского центра по предотвращению и контролю болезней.
В США зафиксировано 64 случая заболевания, умерших от коронавируса нет, семь человек выздоровело.
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